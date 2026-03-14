La truffa del finto carabiniere Ruba 30mila euro a una famiglia Fermato a bordo del taxi | arrestato

Un uomo ha rubato più di 30mila euro, tra contanti e monili in oro, a una donna a Parma. Si era presentato come carabiniere e aveva ingannato la vittima, portandola a consegnargli il denaro. L’uomo è stato fermato a bordo di un taxi e successivamente arrestato. La vicenda riguarda una truffa messa in atto con l’inganno ai danni di una famiglia.

Si spaccia per carabiniere e sottrae con l’inganno oltre 30mila euro in contanti e numerosi monili in oro a una donna residente a Parma. È stato arrestato per truffa aggravata un 26enne italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e in materia di armi e stupefacenti. Il giovane è stato intercettato a bordo di un taxi alla stazione ferroviaria. L’operazione in sinergia tra la polizia bolognese e i carabinieri di parma è scattata a seguito di una segnalazione proveniente dalla stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente. Nel pomeriggio di giovedì, una donna di 55 anni è stata contattata sul numero fisso di casa da un sedicente ‘tenente dei carabinieri’, il quale l’ha indotta a credere che l’auto intestata al marito fosse coinvolta in una rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La truffa del finto carabiniere. Ruba 30mila euro a una famiglia. Fermato a bordo del taxi: arrestato Articoli correlati Leggi anche: Anziana di 85 anni raggirata a Monselice per 30 mila euro con la truffa del finto carabiniere, fermato 23enne Roma: tenta truffa del finto incidente, finto carabiniere arrestatoUn'anziana signora riesce a incastrare un truffatore che si era spacciato per carabiniere. Tutto quello che riguarda La truffa del finto carabiniere Ruba... Temi più discussi: La truffa del finto carabiniere. Ruba 30mila euro a una famiglia. Fermato a bordo del taxi: arrestato; Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp: il messaggio dell'amico che ti ruba l'identità; Finto carabiniere ruba una fortuna in oro e gioielli a una 86enne di Pollone ma finisce in manette; Ovaro, incubo per una 81enne: finto carabiniere le ruba l'oro e la rinchiude in casa. Truffa del finto incidente: due arrestiA Lugo i carabinieri sventano il tentativo di raggiro a un’anziana al volante. Gessetti usati per simulare l’urto ... ilrestodelcarlino.it La truffa del finto carabiniere e della targa dell'auto clonata, un arrestoSi tratta di un 37enne campano con precedenti: convinceva le vittime a mostrargli oro e gioielli per poi fuggire col bottino: vittima una novantenne ... rainews.it CALZONI DI PATATE FILANTI Pronti in pochi minuti in padella, andranno a ruba e sono perfetti per una cena sfiziosa - facebook.com facebook Falso diplomatico prova e poi ruba auto, arrestato x.com