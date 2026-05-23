La polizia ha confermato che l’esplosione di sabato scorso a Modena è stata un attentato terroristico di matrice islamista. Le forze dell’ordine hanno identificato un ordigno artigianale e stanno indagando sui sospetti coinvolti. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Le autorità hanno avviato accertamenti per verificare eventuali collegamenti con gruppi estremisti. La scena è stata messa sotto sequestro, e si prosegue con le analisi delle prove raccolte sul luogo.

Esplode il caso per la gita scolastica alla moschea. “Islamizzazione dei bambini” l Tempo è tra i pochi quotidiani che sta spiegando perché quello di sabato scorso a Modena sia stato un attentato terroristico islamista. Le modalità dell’attacco, l’odio verso di noi, l’Occidente e le sue radici cristiane sono chiare e palesi nella condotta del criminale che ha investito con la sua auto le persone in strada. In giro è pieno di persone affette da problemi psichiatrici, anche più gravi, ma nessuno prima d’ora aveva messo in atto un attacco con le stesse modalità di quello di Modena. Le stesse che abbiamo visto decine di volte a Gerusalemme, ai mercatini di Natale in Germania, sulla Promenade di Nizza e in altre occasioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finito il tempo degli indugi: perché la Fratellanza Musulmana merita di essere vietata

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L'Adieu - Téléfilm Complet - Drame Historique - Thomas JOUANNET & Mélanie DOUTEY - FP

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