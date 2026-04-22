Mancano poche settimane alla fine dell’anno scolastico e gli studenti italiani si preparano a sostenere gli esami di maturità. Tra le prove che li attendono, si evidenziano temi legati all’attualità, come l’avanzata dell’intelligenza artificiale e la ricerca di un senso di fratellanza universale. Mentre alcuni autori classici sono già considerati favoriti, le proposte di tema spesso includono riflessioni sulle sfide contemporanee e sui valori condivisi.

L ’anno scolastico sta andando verso la fine, ma se per molti studenti italiani, l’arrivo di giugno è l’inizio delle vacanze, per altrettanti è, invece, il momento di affrontare un rito di passaggio che profuma di caffè, notti insonni e pagine di letteratura. A circa un mese e mezzo dal suono dell’ultima campanella, il “toto-tracce” per l’esame di Maturità 2026 entra nel vivo e, grazie alle rilevazioni di del portale Skuola.net, emerge un ritratto interessante non solo di ciò che i ragazzi immaginano, ma di ciò che sentono e temono. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Toto-tracce Maturità 2026: cosa vorrebbero gli studenti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Vate resta il favorito, ma la vera protagonista dell'esame potrebbe essere l'attualità. Tra timori per l'avanzata dell'Ia e il bisogno di fratellanza universale, ecco cosa sperano di trovare i maturandi tra le proposte

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Torna alla mente il ricordo dell’unico colpaccio in un luogo d’Abruzzo ameno e godibile, legato a doppio filo al Vate Gabriele D’Annunzio. Il 17 marzo 2024 faceva un caldo rigenerante: cielo azzurro, Arezzo con le maglie color oro, pezze amaranto nel settore. - facebook.com facebook