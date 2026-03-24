Rifiuti | perché il caso Pisa merita di essere studiato

Un incontro pubblico ha affrontato il tema della gestione dei rifiuti urbani, focalizzandosi su quanto una città produce effettivamente e se le percentuali di raccolta differenziata dichiarate corrispondano a dati concreti. Sono state poste domande riguardo alle decisioni sulla gestione dei rifiuti, alle fonti di informazione utilizzate e alle responsabilità coinvolte. Il caso di Pisa è stato al centro di questa discussione.

Quanti rifiuti produce davvero una città? Le percentuali di raccolta differenziata dichiarate corrispondono a risultati concreti? E soprattutto: chi decide come vengono gestiti i rifiuti urbani, sulla base di quali dati e con quali responsabilità? Sono le domande al centro dell'incontro pubblico "Il Modello Pisa: dati, scelte e responsabilità nella gestione dei rifiuti urbani", in programma domani mercoledì 25 marzo dalle 16 alle 17.30 presso l'auditorium dell'Area della Ricerca del Cnr di Pisa, in via Giuseppe Moruzzi 1. L'iniziativa mette attorno allo stesso tavolo ricercatori, istituzioni locali e gestori del servizio. A confrontarsi saranno Nunzia Linzalone del Cnr-Istituto di fisiologia clinica, Urbano Dini, direttore generale di Retiambiente, e Marco Redini, direttore della Direzione ambiente del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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