Fine vita de Pascale | Serve una legge nazionale le Regioni da sole non bastano
Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha affermato che è necessaria una legge nazionale sul fine vita, evidenziando come le leggi regionali non siano sufficienti. Durante un intervento sul tema del suicidio assistito, ha sottolineato la volontà di superare i rinvii del Parlamento. La questione riguarda i limiti e le modalità di intervento in situazioni delicate, con un'attenzione particolare alle normative che regolano la materia.
Sul tema del fine vita serve una legge nazionale e il Parlamento non può continuare a rinviare. È la posizione netta del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, intervenuto sul dibattito relativo alla possibile legge regionale sul suicidio medicalmente assistito e ai limiti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Quando devi cambiare regione per curarti, per quanto vi sembrerà strano , la Campania nel mio percorso oncologico mi ha davvero salvato la vita . Ci sono bravi specialisti , in alcuni casi vere e proprie eccelenze ..basti pensare all istituto Tumori del Pascale a facebook
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