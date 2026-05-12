Fine vita de Pascale | Serve una legge nazionale le Regioni da sole non bastano

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha affermato che è necessaria una legge nazionale sul fine vita, evidenziando come le leggi regionali non siano sufficienti. Durante un intervento sul tema del suicidio assistito, ha sottolineato la volontà di superare i rinvii del Parlamento. La questione riguarda i limiti e le modalità di intervento in situazioni delicate, con un'attenzione particolare alle normative che regolano la materia.

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Sul tema del fine vita serve una legge nazionale e il Parlamento non può continuare a rinviare. È la posizione netta del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, intervenuto sul dibattito relativo alla possibile legge regionale sul suicidio medicalmente assistito e ai limiti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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