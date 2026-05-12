Fine vita de Pascale | Serve una legge nazionale le Regioni da sole non bastano

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha affermato che è necessaria una legge nazionale sul fine vita, evidenziando come le leggi regionali non siano sufficienti. Durante un intervento sul tema del suicidio assistito, ha sottolineato la volontà di superare i rinvii del Parlamento. La questione riguarda i limiti e le modalità di intervento in situazioni delicate, con un'attenzione particolare alle normative che regolano la materia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui