Il governatore del Veneto ha annunciato l’intenzione di proporre una legge regionale sul fine vita, chiedendo al Parlamento una normativa nazionale più chiara. La proposta mira a definire meglio la gestione dei farmaci e le modalità di assistenza ai pazienti in fase terminale. La regione intende approvare una legge autonoma per affrontare con strumenti propri questa delicata questione, senza aspettare eventuali cambiamenti a livello centrale.

? Punti chiave Come cambierebbe la gestione dei farmaci con la proposta di Zaia?. Perché il Veneto vuole approvare una legge regionale autonoma?. Quali sono i tempi previsti per l'approvazione della proposta popolare?. Chi dovrà garantire l'assistenza sanitaria nei casi di suicidio assistito?.? In Breve Cristina Gheller e il regista Massimiliano Fumagalli presentano il docufilm a Palazzo Ferro Fini.. La proposta di legge popolare è in commissione dal gennaio 2026 con esito in aula tra sei mesi.. Manuela Lanzarin coordina la Quinta commissione consiliare per le politiche sociosanitarie del Veneto.. Elena Ostanel propone una legge regionale veneta per garantire l'autodeterminazione dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine vita, Zaia chiede al Parlamento una legge nazionale chiara

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