Fine vita in Lombardia il terzo caso di suicidio assistito | Cristian aveva 55 anni e da 27 viveva con la sclerosi multipla

Da milanotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Lombardia, si è verificato il terzo caso di suicidio assistito, con la morte di un uomo di 55 anni avvenuta il 18 maggio. La vittima aveva 27 anni di convivenza con la sclerosi multipla.

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Cristian è il terzo caso di suicidio assistito in Lombardia. È morto lo scorso 18 maggio a 55 anni, dopo 27 passati a combattere contro la sclerosi multipla. Lo riferisce l'Associazione Luca Coscioni, che fa sapere che l'uomo si è autosomministrato il farmaco letale.Dal 1999 combatteva contro la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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