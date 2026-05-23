Fine vita in Lombardia il terzo caso di suicidio assistito | Cristian aveva 55 anni e da 27 viveva con la sclerosi multipla

In Lombardia, si è verificato il terzo caso di suicidio assistito, con la morte di un uomo di 55 anni avvenuta il 18 maggio. La vittima aveva 27 anni di convivenza con la sclerosi multipla.

Cristian è il terzo caso di suicidio assistito in Lombardia. È morto lo scorso 18 maggio a 55 anni, dopo 27 passati a combattere contro la sclerosi multipla. Lo riferisce l'Associazione Luca Coscioni, che fa sapere che l'uomo si è autosomministrato il farmaco letale.Dal 1999 combatteva contro la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La festa di Capodanno si trasforma in tragedia: incendio nel locale pieno di giovani a Crans-Montana

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Christian morto col suicidio assistito a Milano, terzo caso in Lombardia: era affetto da sclerosi multipla

Suicidio assistito in Lombardia, morto 55enne affetto da sclerosi multipla: è il 17°caso in ItaliaLo rende noto l’Associazione Luca Coscioni: “Questo caso conferma la piena applicabilità della sentenza della Corte costituzionale in tutta Italia”...

Fine vita, la Lombardia ci ripensa: pronte le nuove regole senza aspettare il parlamento x.com

Fine vita, in Lombardia il terzo caso di suicidio assistito: Cristian aveva 55 anni e da 27 viveva con la sclerosi multiplaL'Associazione Luca Coscioni, alla quale l'uomo si è rivolto, torna a chiedere un impianto normativo a livello regionale ... milanotoday.it

FINE VITA, TERZO CASO IN LOMBARDIA: È MORTO CRISTIAN, 55ENNE AFFETTO DA SCLEROSI MULTIPLA, CON L’AIUTO DEL SERVIZIO SANITARIO(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2026 – Aveva fatto richiesta a febbraio 2026: si tratta del 17esimo caso in Italia Cristian, 55enne lombardo, affetto da sclerosi multipla, è morto lo scorso 18 ... mi-lorenteggio.com