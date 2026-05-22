Un uomo di 55 anni, residente in Lombardia e affetto da sclerosi multipla, è deceduto lo scorso 18 maggio nella propria casa dopo aver assunto autonomamente un farmaco letale. Si tratta del 17° caso di suicidio assistito registrato in Italia. La morte è avvenuta in un contesto di decisione personale e senza l'intervento di strutture sanitarie, secondo quanto riferito dai familiari. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di casi correlati alla legge sul suicidio assistito nel paese.

Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni: “Questo caso conferma la piena applicabilità della sentenza della Corte costituzionale in tutta Italia” Cristian, 55enne lombardo, affetto da sclerosi multipla, è morto lo scorso 18 maggio nella sua abitazione, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale. E’ il 17° caso di suicidio assistito in Italia. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni. La patologia, da cui era affetto dal 1999, ha portato Cristian a soffrire dolori divenuti insopportabili e a dipendere totalmente dall’assistenza dei suoi caregiver: non poteva più camminare, era sottoposto a manovre di evacuazione manuale, aveva il catetere vescicale e soffriva di continue infezioni alle vie urinarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Suicidio assistito in Lombardia, morto 55enne affetto da sclerosi multipla: è il 17°caso in Italia

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