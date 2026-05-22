Christian morto col suicidio assistito a Milano terzo caso in Lombardia | era affetto da sclerosi multipla

Christian, un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999, è deceduto il 18 maggio a Milano mediante suicidio assistito. Si tratta del terzo caso registrato in Lombardia in cui una persona con questa malattia ha scelto questa modalità di fine vita. La sua diagnosi risale a più di vent’anni fa e la decisione di mettere fine alla propria vita è avvenuta in un contesto di assistenza medica. La vicenda è stata riportata dai media locali.

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Terzo caso in Lombardia di suicidio assistito. Christian, un uomo lombardo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999, è deceduto nella propria abitazione il 18 maggio, dopo aver avviato nei mesi precedenti la procedura per accedere al fine vita tramite il Servizio sanitario regionale. Christian morto a Milano col suicidio assistito, la storia Come riporta l’ANSA, a rendere nota la vicenda è stata l’Associazione Luca Coscioni. Christian si era rivolto all’ente per essere seguito nel percorso previsto dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, quella nata dal caso di Dj Fabo. Secondo quanto riferito, Christian aveva presentato la richiesta alla propria Asl nel febbraio scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Christian morto col suicidio assistito a Milano, terzo caso in Lombardia: era affetto da sclerosi multipla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Suicidio assistito in Lombardia, morto 55enne affetto da sclerosi multipla: è il 17°caso in ItaliaLo rende noto l’Associazione Luca Coscioni: “Questo caso conferma la piena applicabilità della sentenza della Corte costituzionale in tutta Italia”... Nuovo suicidio assistito in Italia, in Lombardia muore 55enne affetto da sclerosi multipla(Adnkronos) – Un nuovo suicidio assistito in Italia, il "terzo caso in Lombardia, 17esimo in Italia". Il #18maggio è deceduto a casa Christian, 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla che a febbraio ha chiesto alla propria Asl di poter accedere al #SuicidioAssistito. Lo rende noto l'Associazione Coscioni. È il 3° caso in Lombardia e il 17° a live x.com Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla(ANSA) - MILANO, 22 MAG - E' deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un cinquantacinquenne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria Asl di p ... corrieredellosport.it Nuovo suicidio assistito in Italia, in Lombardia muore 55enne affetto da sclerosi multiplaUn nuovo suicidio assistito in Italia, il terzo caso in Lombardia, 17esimo in Italia. L'Associazione Coscioni annuncia oggi che Cristian, 55enne lombardo affetto da sclerosi multipla, è morto lo sc ... adnkronos.com