finalmente si parla di infrastrutture

A tre anni dalle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, si discute finalmente del maxi tubo del Ravone. Il tema riaccende il confronto sulle infrastrutture necessarie per fronteggiare eventi climatici estremi. Le autorità pubbliche valutano ora le priorità di intervento, il piano urbanistico e le risposte ai rischi territoriali. La discussione si concentra sull’importanza di investimenti mirati per migliorare la sicurezza e la gestione delle acque nelle aree colpite.

Il dibattito sul maxi tubo del Ravone, a tre anni dalle alluvioni che hanno devastato l’Emilia-Romagna e il Paese, ci costringe a ragionare sulle priorità delle amministrazioni, sullo sviluppo urbanistico delle città e sulle urgenze dei territori. Così come per Faenza, in parte costruita sotto il livello del fiume, anche per Bologna, che vive invece una urbanistica di tombinature e canali coperti, l’unica soluzione è una infrastruttura, se non di contenimento, di ‘svuotamento’. Finalmente, dunque, si parla di soluzioni strutturali: su questo si giocherà anche la partita elettorale, appunto, di Faenza, città simbolo dei disastri 2023 e alle prese non solo con il rebus delle casse di espansione e delle aree allegabili, ma anche con la creazione di un sistema di pulizia sempre più puntuale e costante su Lamone e Marzeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Harmonizing Enterprise Data Infrastructure In The Age Of AI

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