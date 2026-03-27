Finalmente si muove l' Onu task force per Hormuz Si rischia la carestia globale

Le Nazioni Unite hanno annunciato la formazione di una task force per monitorare e sostenere i traffici nello Stretto di Hormuz, una zona di grande importanza strategica per il commercio internazionale. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti legate al conflitto in Iran, che potrebbero mettere a rischio le rotte commerciali e causare problemi di approvvigionamento a livello globale.

Le Nazioni Unite hanno annunciato la creazione di una task force con l'obiettivo di garantire la continuità dei traffici commerciali nello Stretto di Hormuz, uno snodo strategico per il commercio globale messo a rischio dalle tensioni legate al conflitto in Iran. L'organizzazione ha lanciato un allarme sulle possibili conseguenze: le interruzioni lungo questa rotta potrebbero aggravare la carenza di beni essenziali e innescare nuove crisi umanitarie su scala internazionale. «È essenziale agire immediatamente per mitigare queste conseguenze», ha dichiarato il portavoce dell'ONU Stéphane Dujarric. A guidare l'iniziativa sarà Jorge Moreira da Silva, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo dell'Ufficio per i servizi di progetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Finalmente si muove l'Onu, task force per Hormuz. Si rischia la carestia globale Articoli correlati Task-force anti alluvione. Ora Meda si proteggeMeda impara a proteggersi: dopo la terribile alluvione del 22 settembre, quella che nel solo territorio cittadino ha causato danni per 47 milioni,... Meloni chiama Macron: “L’Europa si muova all’Onu su Hormuz”. No a missioni militari, sì alla diplomaziaUn appello diretto a Emmanuel Macron e una linea chiara: evitare l’escalation militare nello Stretto di Hormuz puntando su una cornice delle Nazioni... Contenuti e approfondimenti su Finalmente si muove l'Onu task force... Discussioni sull' argomento Bagnoli, tra la promessa del mare e la polvere dei cantieri; Finalmente l’inchiesta. Le reazioni ad Antraccoli; Fratini: la storia infinita dell'allungamento della stagione turistica. Forse qualcosa si muove?; Iniziative casse malati, dopo Pasqua il piano del Governo che (già) non convince. Fassid: Finalmente qualcosa si muoveBuone notizie arrivano dalla tavola rotonda sul precariato, durante la quale il sottosegretario Fadda ha annunciato l'intenzione del governo di chiudere entro martedì prossimo il Dpcm sui precari. quotidianosanita.it Apprendiamo che finalmente il Ministero della Salute ha preso atto dell'uscita della sanità campana dal piano di rientro. Da oltre dieci anni il bilancio della sanità campana era in attivo insieme con solo altre tre regioni d'Italia. Erano stati raggiunti tutti gli obietti - facebook.com facebook #Trump ne ha combinate troppe E finalmente il pendolo della storia ha cambiato direzione Presto questa stagione orribile sarà una delle pagine peggiori della nostra storia, ma comunque storia e non presente #Hormuz #Iran #Israele x.com