Negli ultimi decenni, la distinzione tra cinema e televisione è stata molto marcata, con un divario che andava dagli anni Cinquanta fino alla fine degli anni Novanta. Durante quel periodo, il successo di un telefilm riusciva a lasciare un segno e a essere ricordato, segnando un momento importante per la televisione. La percezione del pubblico e delle produzioni era diversa rispetto ad oggi, quando i confini tra i due mezzi si sono progressivamente sfumati.

C ’è stata una lunga fase, diciamo dagli anni Cinquanta a fine anni Novanta, in cui la gente del cinema era ben distinta da quella della tv. Lo star system nato nel mezzo di intrattenimento basso lì rimaneva confinato; mentre era accettato come inevitabile che una star quasi sempre femminile, media o grande, vi trovasse un lavoro dopo essere stata per anni sottovalutata e sottoutilizzata da Hollywood. I casi di Angela Lansbury con La Signora in giallo e di Sarah Jessica Parker con Sex and the cit y. Serie tv storiche: 15 titoli da non perdere X Leggi anche › Michelle Pfeiffer torna in due serie tv e confessa: «Ho avuto paura di fallire» Quando però Jessica Parker decide di fare Sex, HBO sta trasformando la tv in un posto cool, la cosiddetta peak tv.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutte le volte che un telefilm (sì, come si diceva una volta) ha dato finalmente il successo per cui si verrà ricordati

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