Un grande uovo all’uncinetto torna a essere protagonista e si può vedere a Roma. L’opera include un maxi cuore con una coda di cometa in verticale, realizzato con i colori dell’arcobaleno, e una serie di cuori di varie tonalità. L’intera composizione è posizionata su un tappeto di rose di diversi colori.

Da una parte un maxi cuore con una sorta di coda di cometa, sia pure in verticale, coi colori dell’arcobaleno e dall’altro una serie di cuori di diverse cromie, il tutto immerso in un tappeto di rose variopinte. E’ molto bello e richiama al desiderio di pace il grande uovo di Pasqua all’uncinetto su struttura in ferro realizzato a San Costanzo, posizionato in Piazza Pascolini e svelato durante il weekend. Ben 7.500 le rose, realizzate con 260 chilometri (da qui a Roma) di filo di lana, che hanno consentito di dar vita a un uovo pasquale record di 7 metri d’altezza e 4 di diametro, pesante oltre 3 quintali e mezzo: esattamente 365 chilogrammi, dei quali 190 della gabbia in ferro e 175 degli addobbi in lana e del grande fiocco alla sommità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna l’uovo all’uncinetto. Col filo ci si arriva a Roma

