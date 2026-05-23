Ficarazzzi maglia celebrativa per la promozione in Serie D della squadra di volley

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Ficarazzi si è tenuto un breve evento per ringraziare i rappresentanti istituzionali locali in occasione della promozione della squadra di volley maschile in Serie D. Il sindaco e l’assessore allo Sport hanno partecipato a una cerimonia di riconoscimento. Durante l’incontro, sono stati espressi ringraziamenti per il raggiungimento di questo risultato sportivo. La manifestazione si è svolta in presenza di alcuni rappresentanti della squadra e della comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è svolto a Ficarazzi un breve cerimoniale di ringraziamento dei vertici istituzionali locali, per la promozione in serie D della squadra di volley maschile, con Giovanni Giallombardo sindaco di Ficarazzi e l'assessore allo Sport Biagio Saverino. “Che emozione essere stati presenti, insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terni Volley Academy, impresa necessaria per mantenere la Serie A: “Aspetto caratteriale e coesione della squadra”

Targa e maglia celebrativa: la Lazio celebra Pedro in un Olimpico desertoSabato 23 maggio alle ore 20:45 la Lazio giocherà contro il Pisa all’Olimpico l’ultima partita di campionato.

Sorrento, presentata la maglia per gli 80 anni del club: si rifà alla stagione 70/71Si rifà alla divisa indossata nella stagione 1970/1971, anno della storica promozione in Serie B, la maglia celebrativa per l'80° anniversario del Sorrento. All’epoca la divisa era bianca, ... m.tuttomercatoweb.com

Sampdoria, maglia celebrativa in edizione limitata per la Coppa Italia 1984/85Genova – Il 3 luglio del 1985, esattamente quarant’anni fa, la Sampdoria alzava la Coppa Italia, trofeo che aprì il ciclo di vittorie dell’era Mantovani. Il Doria, guidato dal tecnico Eugenio ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web