Ficarazzzi maglia celebrativa per la promozione in Serie D della squadra di volley

Notizia in breve

A Ficarazzi si è tenuto un breve evento per ringraziare i rappresentanti istituzionali locali in occasione della promozione della squadra di volley maschile in Serie D. Il sindaco e l’assessore allo Sport hanno partecipato a una cerimonia di riconoscimento. Durante l’incontro, sono stati espressi ringraziamenti per il raggiungimento di questo risultato sportivo. La manifestazione si è svolta in presenza di alcuni rappresentanti della squadra e della comunità locale.