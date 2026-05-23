Ficarazzzi maglia celebrativa per la promozione in Serie D della squadra di volley
A Ficarazzi si è tenuto un breve evento per ringraziare i rappresentanti istituzionali locali in occasione della promozione della squadra di volley maschile in Serie D. Il sindaco e l’assessore allo Sport hanno partecipato a una cerimonia di riconoscimento. Durante l’incontro, sono stati espressi ringraziamenti per il raggiungimento di questo risultato sportivo. La manifestazione si è svolta in presenza di alcuni rappresentanti della squadra e della comunità locale.
Si è svolto a Ficarazzi un breve cerimoniale di ringraziamento dei vertici istituzionali locali, per la promozione in serie D della squadra di volley maschile, con Giovanni Giallombardo sindaco di Ficarazzi e l'assessore allo Sport Biagio Saverino. “Che emozione essere stati presenti, insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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