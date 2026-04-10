Terni Volley Academy impresa necessaria per mantenere la Serie A | Aspetto caratteriale e coesione della squadra

La Terni Volley Academy ha annunciato l’importanza di ottenere una vittoria in trasferta nel prossimo impegno in Piemonte, fondamentale per conservare il posto in Serie A3. La squadra si è messa in viaggio questa mattina, venerdì 10 aprile, con l’obiettivo di rafforzare l’aspetto caratteriale e la coesione del gruppo prima della gara. La trasferta rappresenta un passo decisivo per la continuità nel campionato.

Una vittoria in trasferta obbligatoria per mantenere la permanenza in Serie A3. La Conad Pala Terni Volley Academy è partita nel corso della mattinata di oggi – venerdì 10 aprile – per il Piemonte. I rossoverdi, infatti, scenderanno in campo sabato 11 aprile (ore 18) al Pala San Giorgio di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Terni Volley Academy-Savigliano 3-2, rimonta dei Dragons e serie Play out allungata Serie A3, sfida all'agguerrita Terni Volley Academy: la capolista Domotek vuole la vittoriaGli amaranto di mister Polimeni giocheranno sabato 21 febbraio, alle ore 18, al PalaCalafiore. Terni Volley Academy DFV Lecce, riscaldamento Argomenti più discussi: Niente paura Dragons, la magia ci sarà ancora. Gara 4 al Pala Terni domenica 19; Playout salvezza, la serie tra Dragons e Savigliano si infiamma: sabato Gara 3. Savigliano-Terni, la sfida playout riparte dal PalaSanGiorgioIl PalaSanGiorgio di Savigliano si prepara ad accogliere nuovamente la squadra di casa per gara-3 della serie playout contro il Terni Volley Academy. Dopo la sosta pasquale, il Monge-Gerbaudo Saviglia ... cuneodice.it VOLLEY A3M / Savigliano attende il Terni per gara-3 della serie playout, Berra: Anche i piccoli dettagli possono fare la differenzaDi nuovo al PalaSanGiorgio, con la speranza che l’esito finale sia lo stesso dell’ultima volta a Cavallermaggiore. Dopo la sosta pasquale, utile per ricaricare le pile dal punto di vista fisico e ment ... targatocn.it - La famiglia della Conad Pala Terni Volley Academy augura a tutti una #Pasqua di #pace e serenità condivisa nei valori dello #sport che siamo impegnati a promuovere #GoDragons - facebook.com facebook