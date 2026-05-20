Targa e maglia celebrativa | la Lazio celebra Pedro in un Olimpico deserto

Sabato 23 maggio alle 20:45 si terrà l’ultima partita di campionato all’Olimpico, con la Lazio che affronterà il Pisa davanti a uno stadio vuoto. La squadra ha preparato una maglia e una targa celebrativa dedicate a Pedro, che sarà presente nel pre-partita. La partita si svolgerà in un’atmosfera priva di pubblico, come previsto per questa stagione. La cerimonia prevede anche il riconoscimento ufficiale del calciatore.

Sabato 23 maggio alle ore 20:45 la Lazio giocherà contro il Pisa all’Olimpico l’ultima partita di campionato. La serata vedrà affrontarsi due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione ma sarà una notte speciale per Pedro. Il campione spagnolo infatti vivrà i suoi ultimi 90 minuti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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LAZIO, LA MAGLIA BANDIERA E IL FUTURO OSCURO - LE SPERANZE

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