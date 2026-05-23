Fiamme a mezzogiorno in un allevamento dismesso | bruciano un trattore e le attrezzature

Notizia in breve

Alle 12.45 di oggi, un incendio si è sviluppato in un allevamento dismesso in via Tranripa, nel comune di Sarsina. Sul posto sono intervenuti due automezzi dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna. L’incendio ha coinvolto un trattore e le attrezzature presenti nell’area, che sono andate completamente distrutte. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.