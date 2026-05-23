Fiamme a mezzogiorno in un allevamento dismesso | bruciano un trattore e le attrezzature

Da cesenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 12.45 di oggi, un incendio si è sviluppato in un allevamento dismesso in via Tranripa, nel comune di Sarsina. Sul posto sono intervenuti due automezzi dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna. L’incendio ha coinvolto un trattore e le attrezzature presenti nell’area, che sono andate completamente distrutte. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Alle 12.45 di oggi, sabato, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta con due automezzi in via Tranripa, nel comune di Sarsina, a causa di un incendio sviluppatosi in un allevamento dismesso.Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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