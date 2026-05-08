Alghero rogo nell’agro di Fighera | distrutto un trattore e attrezzature

Nella zona di Fighera, un incendio ha interessato un'azienda agricola, distruggendo un trattore e diverse attrezzature. Le fiamme sono scoppiate sotto la tettoia dell'impresa e sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Gli esperti stanno indagando sulle cause dell'incendio, che al momento non sono state ancora chiarite. Non risultano persone ferite o coinvolte direttamente nell’incidente.

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? Punti chiave Come sono scoppiate le fiamme sotto la tettoia dell'azienda?. Quali sono le cause individuate dagli esperti per il rogo?. Quanto danno economico hanno subito i produttori locali di Fighera?. Come influirà la perdita dei mezzi sui cicli produttivi stagionali?.? In Breve Intervento congiunto tra vigili del fuoco di Alghero e supporto da Sassari.. Nessun ferito registrato nonostante la distruzione di trattore e attrezzature sotto tettoia.. Indagini in corso per accertare guasti meccanici o cause esterne nel pomeriggio dell'8 maggio.. Rischio interruzione cicli produttivi stagionali per l'azienda agricola di Fighera.. Un incendio nel pomeriggio di venerdì 8 maggio 2026 ha devastato un’azienda agricola nella zona di Fighera, distruggendo un trattore e diverse attrezzature sotto una tettoia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, rogo nell’agro di Fighera: distrutto un trattore e attrezzature Notizie correlate Alghero, trattore divorato dal fuoco: salvata la macchia mediterranea? Cosa sapere Trattore distrutto dalle fiamme mercoledì 29 aprile a Guardia Grande, Alghero. Leggi anche: Rogo in azienda tessile, bruciati materiale e attrezzature