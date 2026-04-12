Fiamme nella base scout | in fumo le attrezzature per curare il bosco

Questa mattina a Gussago si è sviluppato un incendio all’interno della base scout di Piazzole, scoperto grazie al fumo visibile a volontari presenti nella zona. Le fiamme hanno causato la distruzione di attrezzature destinate alla cura del bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti né altri danni.

È stato il fumo, avvistato da alcuni volontari, a far scattare l'allarme questa mattina a Gussago: un incendio improvviso è divampato all'interno della nota base scout di Piazzole. Sotto l'attacco delle fiamme è finito il magazzino della Fondazione San Giorgio, locale fondamentale che ospitava.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Incendio boschivo sul Monte Argentario, fiamme e fumo dal boscoMONTE ARGENTARIO – Un incendio boschivo sul Monte Argentario è in corso dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella località di Poggio... Fiamme sul Monte Petrinone, bilancio drammatico: "In fumo 18 ettari di bosco"Diciotto ettari di bosco sono andati in fumo sul Monte Petrinone - Collina di Sant’Antonio, tra Sparanise e Francolise.