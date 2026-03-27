Campania | respinta la candidatura di Nonno FdI in Consiglio regionale Decisione controversa

Nella regione Campania, la candidatura di Marco Nonno di Fratelli d’Italia per il Consiglio regionale è stata respinta. La decisione è stata presa dalla Giunta delle Elezioni, suscitando reazioni contrastanti tra gli esponenti politici. La questione riguarda l’iter di ammissione e le modalità di verifica dei requisiti necessari per la candidatura. La questione resta al centro del dibattito politico locale.

"> Il Rinviato Ritorno di Marco Nonno: Focus sulla Giunta delle Elezioni. La Giunta delle Elezioni ha recentemente deciso di rinviare la surroga di Marco Nonno, rappresentante di Fratelli d’Italia (FdI), in seguito alle dimissioni di Edmondo Cirielli. Questo rinvio si traduce in un’attesa prolungata per il ritorno di Nonno tra i banchi del Consiglio regionale della Campania, prevista a seguito di un’istruttoria ulteriore. Le dimissioni di Cirielli avevano creduto di aprire la strada alla surroga, ma i membri della Giunta hanno optato per un’indagine più approfondita, sottolineando la complessità della questione giuridica legata alla Legge Severino, che ha un impatto diretto sulla possibilità di insediamento di Marco Nonno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Campania: respinta la candidatura di Nonno (FdI) in Consiglio regionale. Decisione controversa. Articoli correlati Consiglio regionale Campania, alt a Marco Nonno: il consigliere Fdi non entra (per ora) al posto di Edmondo CirielliSul subentro dell'ex paracadutista di destra pesa ancora la questione della decadenza per la legge Severino connessa alla sua condanna per i... Edmondo Cirielli non resta in Consiglio regionale, sceglie il ministero. Al suo posto Marco NonnoIl viceministro Cirielli, candidato sconfitto da Fico, lascia il Consiglio regionale e opta per il Parlamento e per Palazzo Chigi.