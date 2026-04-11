FI | Anna Iachetta nominata Vice Segretario Regionale di Azzurro Donna in Campania

Anna Iachetta, già consigliera provinciale e comunale, è stata nominata Vice Segretario Regionale di Azzurro Donna in Campania. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione. Iachetta ha ricoperto ruoli istituzionali a livello locale e ora si occuperà di coordinare le attività del movimento nella regione. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’associazione nel territorio campano.

Tempo di lettura: 2 minuti Anna Iachetta, già Consigliere della Provincia di Benevento e Consigliere Comunale di Montesarchio, è stata nominata Vice Segretario Regionale di Azzurro Donna. La nomina è stata varata dal Segretario Regionale Carla Ciccarelli, d’intesa con il Parlamentare Francesco Maria Rubano. “ Sono particolarmente soddisfatta della nomina di Anna Iachetta a Vice Segretario Regionale di Azzurro Donna ”, ha dichiarato Ciccarelli. “ La sua esperienza amministrativa, unita alla passione politica e al forte radicamento sul territorio, rappresenta un valore aggiunto per il nostro movimento. Sono certa che contribuirà in maniera significativa al rafforzamento della nostra presenza e alla valorizzazione del ruolo delle donne in politica”, ha concluso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FI: Anna Iachetta nominata Vice Segretario Regionale di Azzurro Donna in Campania Lega Campania, Direzione Regionale a Napoli con il vice segretario federale Claudio DurigonDomani, lunedì 23 febbraio, alle ore 17:30, presso l’Hotel Ramada di Napoli (Via Galileo Ferraris, 40), si terrà la Direzione Regionale del partito. Gaia Palmieri nominata vice Capo di Gabinetto della Regione CampaniaSMA Road Safety, made in Campania i dispositivi salvavita per garantire viaggi più sicuri ai visitatori dei giochi olimpici Capri, via libera...