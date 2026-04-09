Per la prima volta nella storia del Festival di Cannes, nessun regista italiano figura nel programma della 79ª edizione, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio 2026. L’elenco ufficiale delle sezioni e degli ospiti non include nomi italiani né tra i partecipanti in concorso né tra le altre sezioni della manifestazione. La notizia, annunciata con la pubblicazione del cartellone, rappresenta un evento senza precedenti nella storia della manifestazione.

Nell’ambiente era già noto, ma con l’annuncio odierno del programma del 79° Festival di Cannes (12-23 maggio) è stato ufficializzata la totale assenza di registe e registi italiani dalla kermesse, non solo in concorso ma in ogni sezione. In attesa che qualche titolo tricolore compaia nelle lineup delle sezioni parallele Quinzaine des Cinéastes e Semaine de la Critique – o che si aggiunga nei prossimi giorni (le sezioni sono sempre in progress) – è un inedito almeno da diversi anni che il cinema italiano non sia per nulla rappresentato al principale festival cinematografico del mondo. Assente dunque anche Nanni Moretti, il cui Succederà questa notte si vociferava fosse in predicato per la Croisette: un’assenza, la sua, forse motivata dal non completamento ancora ultimato del film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nessun italiano in concorso al Festival di Cannes 2026: non era mai successo prima. Il programma, le date e gli ospiti della 79esima edizione

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