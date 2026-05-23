Festival di Cannes ecco chi sono i vincitori | Palma d’oro a Fjord Grand Prix a Minotaur emblema della dissidenza russa
Al 79esimo Festival di Cannes sono stati annunciati i vincitori delle principali sezioni. La Palma d’oro è stata assegnata a “Fjord”, mentre il Grand Prix è andato a “Minotaur”. “Fjord” è considerato un simbolo della dissidenza russa. La cerimonia di premiazione si è svolta questa sera alle 20.15 al Grand Théâtre Lumière. I premi sono stati distribuiti tra le diverse sezioni competitive del festival.
Ecco i vincitori del 79esimo Festival di Cannes, annunciati questa sera alle 20.15 al Grand Théâtre Lumière. A condurre l’attrice Eye Haïdara. Nella giuria internazionale, presieduta dal cineasta sudcoreano Park Chan?wook, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty e Stellan Skarsgard. “ La bola negra “, “Minotaur”, “Fjord”, “The Dreamed Adventure”, “Fatherland”, “Notre salut”, “All of a Sudden”, alcune delle pellicole in concorso e date tra le più favorite per una statuetta. Palma d’oro a Fjord. La Palma d’Oro è stata vinta da Fjord di Cristian Mungiu. Il film ha come protagonisti Sebastian Stan (di recente al cinema nei panni di un giovane Donald Trump in ‘The Apprentice’) e Renate Reinsve, protagonista l’anno scorso sulla Croisette con ‘Sentimental Value’). 🔗 Leggi su Open.online
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