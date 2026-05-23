Festival di Cannes ecco chi sono i vincitori della Palma d’oro | La bola negra e Fatherland vincono in ex aequo la migliore regia

Durante la cerimonia di chiusura del 79esimo Festival di Cannes, sono stati annunciati i vincitori della Palma d’oro. Due film, “La bola negra” e “Fatherland”, hanno ricevuto il premio ex aequo per la migliore regia. La premiazione si è svolta al Grand Théâtre Lumière alle 20.15. Nessuna altra informazione sui premi o sui dettagli della giuria è stata comunicata.

Ecco i vincitori del 79esimo Festival di Cannes, annunciati questa sera alle 20.15 al Grand Théâtre Lumière. A condurre l’attrice Eye Haïdara. Nella giuria internazionale, presieduta dal cineasta sudcoreano Park Chan?wook, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty e Stellan Skarsgard. “ La bola negra “, “Minotaur”, “Fjord”, “The Dreamed Adventure”, “Fatherland”, “Notre salut”, “All of a Sudden”, alcune delle pellicole in concorso e date tra le più favorite per una statuetta. Miglior regia “La bola negra” e “Fatherland”. Javier Calvo e Javier Ambrossi con ‘La bola negra’ e Pawel Pawlikowski con ‘Fatherland’ vincono in ex aequo la Palma alla Miglior regia al 79esimo Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Open.online

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Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d'oro d'onore

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