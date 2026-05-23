Festival di Cannes ecco chi sono i vincitori della Palma d’oro | dai giovani di Coward alla sceneggiatura di Notre salut
Alle 20.15 di questa sera, al Grand Théâtre Lumière, sono stati annunciati i vincitori della 79esima edizione del Festival di Cannes. Tra i premi assegnati, la Palma d’Oro è andata a un film diretto da un giovane regista. Sono stati premiati anche una sceneggiatura e altri riconoscimenti per diverse categorie. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande attesa, con la consegna dei premi ai film selezionati dalla giuria.
Ecco i vincitori del 79esimo Festival di Cannes, annunciati questa sera alle 20.15 al Grand Théâtre Lumière. A condurre l’attrice Eye Haïdara. Nella giuria internazionale, presieduta dal cineasta sudcoreano Park Chan?wook, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty e Stellan Skarsgard. “ La bola negra “, “Minotaur”, “Fjord”, “The Dreamed Adventure”, “Fatherland”, “Notre salut”, “All of a Sudden”, alcune delle pellicole in concorso e date tra le più favorite per una statuetta. Premio della giuria a The dreamed di Valeksa Grisebach. Il Premio della giuria presieduta da Park Chan-wook, al 79o festival di Cannes, è stato vinto da The dreamed adventure di Valeska Grisebach. 🔗 Leggi su Open.online
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