Festival di Cannes ecco chi sono i vincitori della Palma d’oro | dai giovani di Coward alla sceneggiatura di Notre salut

Notizia in breve

Alle 20.15 di questa sera, al Grand Théâtre Lumière, sono stati annunciati i vincitori della 79esima edizione del Festival di Cannes. Tra i premi assegnati, la Palma d’Oro è andata a un film diretto da un giovane regista. Sono stati premiati anche una sceneggiatura e altri riconoscimenti per diverse categorie. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande attesa, con la consegna dei premi ai film selezionati dalla giuria.