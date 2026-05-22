U n festival con poca America molto Oriente e Medio Oriente, moltissima Europa. Le voci sulle pellicole che potrebbero aver sedotto la giuria guidata dal coreano Park chan-wook che sabato sera assegnerà i premi di questa 79esima edizione del Festival di Cannes 2026 si concentrano su alcuni titoli. Javier Bardem a Cannes, l’atto d’accusa: «Guerre e femminicidi nascono dalla mascolinità tossica» X Chi vince il Festival di Cannes 2026: pronostici e favoriti premi e Palma d’oro. La bola negra, Fatherland, Minotaur. Difficile immaginare che la Spagna non sia presente in Palmarès, considerato che ha 3 film nella competizione maggiore. La bola negra diretta dai due Javier (Calvo e Ambrossi) ha riscosso molti consensi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A contendersi la Palma d'oro ci sono La bola negra, Fatherland e il francese Notre salut

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