A contendersi la Palma d' oro ci sono La bola negra Fatherland e il francese Notre salut
U n festival con poca America molto Oriente e Medio Oriente, moltissima Europa. Le voci sulle pellicole che potrebbero aver sedotto la giuria guidata dal coreano Park chan-wook che sabato sera assegnerà i premi di questa 79esima edizione del Festival di Cannes 2026 si concentrano su alcuni titoli. Javier Bardem a Cannes, l’atto d’accusa: «Guerre e femminicidi nascono dalla mascolinità tossica» X Chi vince il Festival di Cannes 2026: pronostici e favoriti premi e Palma d’oro. La bola negra, Fatherland, Minotaur. Difficile immaginare che la Spagna non sia presente in Palmarès, considerato che ha 3 film nella competizione maggiore. La bola negra diretta dai due Javier (Calvo e Ambrossi) ha riscosso molti consensi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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La Bola Negra, la recensione: un melodramma queer ambizioso, travolgente e profondamente politicoCon La Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi realizzano il loro film più ambizioso e maturo.
L’unico italiano è il doc su Vittorio De Sica fuori concorso, a contendersi la Palma saranno maestri delle emozioni come Almodóvar, Farhadi, Kore’Eda, Dhont, Mungiu e il sempre estremo Refn facebook