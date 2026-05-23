Festival di Cannes 2026 | tutti i vincitori Seconda Palma d’Oro per Cristian Mungiu
Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’Oro a Cannes 2026 con il film Fjord, ottenendo il suo secondo premio in questa sezione. La giuria, guidata da Park Chan-wook, ha assegnato il riconoscimento al regista. Un premio onorario è stato consegnato anche a un’altra personalità del cinema, senza ulteriori dettagli. La manifestazione si è conclusa con questa cerimonia di premiazione, che ha visto premiati vari film e registi.
Il Festival di Cannes 2026 ha eletto i suoi vincitori. La giuria capitanata dal regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook ha assegnato la Palma d’oro a Fjord di Cristian Mungiu. È la seconda Palma d’oro per il regista rumeno. Era il 2007 quando vinse con la sua opera seconda 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Fjord invece è il suo primo film girato all’estero (con Renate Reinsve e Sebastian Stan). La famiglia Gheorghiu, padre rumeno e madre norvegese, si trasferisce in un villaggio norvegese, e fa amicizia con i vicini. Ma quando i nuovi arrivati vengono sospettati di comportamenti inquietanti nei confronti dei figli, le loro vite vengono sconvolte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Oscar 2026: tutti i vincitori della notte - 1mattina News 16/03/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cannes 2026, Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu: ecco tutti i premi
Cannes, Palma d’Oro a ‘Fjord’: il film di Cristian Mungiu conquista il FestivalAl 79° Festival di Cannes, il film ‘Fjord’ di Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’Oro.
Temi più discussi: Cannes 2026 senza Hollywood: cosa sta succedendo sulla Croisette?; Festival di Cannes 2026: i look delle star in aeroporto per arrivare sulla Croisette, a partire da Isabelle Huppert; Festival Cannes 2026, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO; L'Italia al Festival di Cannes 2026? Non si vede ma in realtà c'è (nelle sezioni collaterali).
Si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese, e ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo. Qui la nostra lista di beauty look che x.com
Cala il sipario sul Festival di Cannes 2026. In un'edizione che ha visto totalmente assente l'Italia con nessun titolo presentato in concorso, è stato un anno segnato, in particolare, dalla presenza di tante pellicole d'autore e poco cinema mainstream e dell'impia facebook
Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit
Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu. DIRETTATilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it
Penélope Cruz birdie a Cannes 2026 con l'abito di piume: il look d'archivio che non ti aspettiTra le stelle più attese, Penélope Cruz al Festival di Cannes 2026 ha lasciato due volte il segno sul red carpet con un abito Chanel e un look di Georges Chakra ... vogue.it