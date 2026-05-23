Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’Oro a Cannes 2026 con il film Fjord, ottenendo il suo secondo premio in questa sezione. La giuria, guidata da Park Chan-wook, ha assegnato il riconoscimento al regista. Un premio onorario è stato consegnato anche a un’altra personalità del cinema, senza ulteriori dettagli. La manifestazione si è conclusa con questa cerimonia di premiazione, che ha visto premiati vari film e registi.

Il Festival di Cannes 2026 ha eletto i suoi vincitori. La giuria capitanata dal regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook ha assegnato la Palma d’oro a Fjord di Cristian Mungiu. È la seconda Palma d’oro per il regista rumeno. Era il 2007 quando vinse con la sua opera seconda 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Fjord invece è il suo primo film girato all’estero (con Renate Reinsve e Sebastian Stan). La famiglia Gheorghiu, padre rumeno e madre norvegese, si trasferisce in un villaggio norvegese, e fa amicizia con i vicini. Ma quando i nuovi arrivati vengono sospettati di comportamenti inquietanti nei confronti dei figli, le loro vite vengono sconvolte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Festival di Cannes 2026: tutti i vincitori. Seconda Palma d’Oro per Cristian Mungiu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oscar 2026: tutti i vincitori della notte - 1mattina News 16/03/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cannes 2026, Palma d’oro a ‘Fjord’ di Cristian Mungiu: ecco tutti i premi

Cannes, Palma d’Oro a ‘Fjord’: il film di Cristian Mungiu conquista il FestivalAl 79° Festival di Cannes, il film ‘Fjord’ di Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’Oro.

Temi più discussi: Cannes 2026 senza Hollywood: cosa sta succedendo sulla Croisette?; Festival di Cannes 2026: i look delle star in aeroporto per arrivare sulla Croisette, a partire da Isabelle Huppert; Festival Cannes 2026, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO; L'Italia al Festival di Cannes 2026? Non si vede ma in realtà c'è (nelle sezioni collaterali).

Si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese, e ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo. Qui la nostra lista di beauty look che x.com

Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit

Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu. DIRETTATilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it

Penélope Cruz birdie a Cannes 2026 con l'abito di piume: il look d'archivio che non ti aspettiTra le stelle più attese, Penélope Cruz al Festival di Cannes 2026 ha lasciato due volte il segno sul red carpet con un abito Chanel e un look di Georges Chakra ... vogue.it