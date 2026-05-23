Festival di Cannes 2026 tutti i look e i nostri voti sul red carpet della cerimonia di premiazione
Sul tappeto rosso della cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival di Cannes, Zoe Saldaña, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Demi Moore e Penélope Cruz hanno sfoggiato look distinti. La cerimonia ha visto sfilare diverse star del cinema internazionale, tutte con abiti eleganti e accessori di scena. Le celebrity sono entrate in sala con outfit che hanno attirato l’attenzione, lasciando il pubblico e i fotografi a bocca aperta. La serata si è conclusa con le premiazioni e le relative consegne di premi.
Zoe Saldaña, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Demi Moore, Penélope Cruz. quante icone di stile tutte assieme: succede sul tappeto rosso della cerimonia di premiazione della 79°edizione del Festival di Cannes. Ma chi sarà stata la più glamorous della serata? +++dropcap È arrivato il momento di scrivere la parola fine sul magico libro del Festival di Cannes 2026. Dopo 12 giorni di film, tappeti rossi, star, look da sogno e da incubo, la 79esima edizione della kermesse cinematografica può essere definitivamente archiviata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival di Cannes 2026, la prima notte è couture: i look più belli sul red carpet dapertura
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