Sul tappeto rosso della cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival di Cannes, Zoe Saldaña, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Demi Moore e Penélope Cruz hanno sfoggiato look distinti. La cerimonia ha visto sfilare diverse star del cinema internazionale, tutte con abiti eleganti e accessori di scena. Le celebrity sono entrate in sala con outfit che hanno attirato l’attenzione, lasciando il pubblico e i fotografi a bocca aperta. La serata si è conclusa con le premiazioni e le relative consegne di premi.

Zoe Saldaña, Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Demi Moore, Penélope Cruz. quante icone di stile tutte assieme: succede sul tappeto rosso della cerimonia di premiazione della 79°edizione del Festival di Cannes. Ma chi sarà stata la più glamorous della serata? +++dropcap È arrivato il momento di scrivere la parola fine sul magico libro del Festival di Cannes 2026. Dopo 12 giorni di film, tappeti rossi, star, look da sogno e da incubo, la 79esima edizione della kermesse cinematografica può essere definitivamente archiviata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della cerimonia di premiazione

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Festival di Cannes 2026, la prima notte è couture: i look più belli sul red carpet dapertura

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