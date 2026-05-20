Durante la nona serata del Festival di Cannes 2026, una cantante e attrice romana ha attirato l’attenzione con il suo look sobrio ed elegante. La sua presenza è stata molto fotografata, grazie al vestito scelto, che ha suscitato commenti positivi tra i presenti. I fotografi hanno catturato numerose immagini mentre sfilava sul red carpet, ricevendo anche vari voti da parte di chi segue con interesse la kermesse. La sua apparizione ha dato un tocco di stile alla serata.

La cantante e attrice romana fa la gioia dei flash dei fotografi grazie al suo abito sobrio ed elegantissimo. Ma non è l'unico orgoglio di casa nostra a incantare la Croisette: con lei, anche la collega Sarah Toscano. E intanto Bella Hadid gioca a «tale e quale» con Jane Birkin +++dropcap Si avvicina lentamente ma inesorabilmente verso la sua conclusione - che si terrà sabato prossimo con la cerimonia di premiazione - il Festival di Cannes 2026. La nona serata è dedicata alla proiezione dei film Notre Salut di Emmanuel Marre con Sandrine Blancke e La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer di Abel Lanzac, con Anamaria Vartolomei.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elodie al Festival di Cannes 2026 è la più chic della nona serata. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet

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Elodie sul red carpet della 79ª edizione del Festival di Cannes x.com

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