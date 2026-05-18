Durante la settima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice hollywoodiana ha attirato l’attenzione con un look ricco di dettagli. Per l’occasione, ha indossato un vestito decorato con glicini e cristalli, creando un effetto vistoso e colorato. La sua presenza sul red carpet è stata caratterizzata da un abbigliamento elaborato e appariscente, che ha suscitato commenti tra il pubblico e i fotografi presenti. La serata si è conclusa con molti sguardi puntati sulla sua scelta di stile.

Non bada a spese e ad effetti speciali la star hollywoodiana per la sua apparizione alla Croisette: glicini e cristalli per lei, neo regina di massimalismo. Ma a riequilibrare la bilancia ci pensa la meravigliosa Renate Reinsve, che del minimalismo ha fatto una filosofia di vita +++dropcap E così il Festival di Cannes 2026 compie il suo giro di boa e si addentra a lenti ma decisi passi nella sua seconda metà. La settima serata è quella dedicata ai film L'Inconnue, di Arthur Harari, con la meravigliosa Léa Seydoux, e Fjord, di Cristian Mungiu. Ma grazie alla protagonista di quest'ultima pellicola si trasforma anche in una piccola, grande lezione di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, è Sharon Stone show: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della settima serata

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fa il suo debutto sul red carpet in questa edizione del

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