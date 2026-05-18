Festival di Cannes 2026 è Sharon Stone show | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della settima serata

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la settima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice hollywoodiana ha attirato l’attenzione con un look ricco di dettagli. Per l’occasione, ha indossato un vestito decorato con glicini e cristalli, creando un effetto vistoso e colorato. La sua presenza sul red carpet è stata caratterizzata da un abbigliamento elaborato e appariscente, che ha suscitato commenti tra il pubblico e i fotografi presenti. La serata si è conclusa con molti sguardi puntati sulla sua scelta di stile.

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Non bada a spese e ad effetti speciali la star hollywoodiana per la sua apparizione alla Croisette: glicini e cristalli per lei, neo regina di massimalismo. Ma a riequilibrare la bilancia ci pensa la meravigliosa Renate Reinsve, che del minimalismo ha fatto una filosofia di vita +++dropcap E così il Festival di Cannes 2026 compie il suo giro di boa e si addentra a lenti ma decisi passi nella sua seconda metà. La settima serata è quella dedicata ai film L'Inconnue, di Arthur Harari, con la meravigliosa Léa Seydoux, e Fjord, di Cristian Mungiu. Ma grazie alla protagonista di quest'ultima pellicola si trasforma anche in una piccola, grande lezione di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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