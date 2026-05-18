Festival di Cannes 2026 è Sharon Stone show | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della settima serata
Durante la settima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice hollywoodiana ha attirato l’attenzione con un look ricco di dettagli. Per l’occasione, ha indossato un vestito decorato con glicini e cristalli, creando un effetto vistoso e colorato. La sua presenza sul red carpet è stata caratterizzata da un abbigliamento elaborato e appariscente, che ha suscitato commenti tra il pubblico e i fotografi presenti. La serata si è conclusa con molti sguardi puntati sulla sua scelta di stile.
Non bada a spese e ad effetti speciali la star hollywoodiana per la sua apparizione alla Croisette: glicini e cristalli per lei, neo regina di massimalismo. Ma a riequilibrare la bilancia ci pensa la meravigliosa Renate Reinsve, che del minimalismo ha fatto una filosofia di vita +++dropcap E così il Festival di Cannes 2026 compie il suo giro di boa e si addentra a lenti ma decisi passi nella sua seconda metà. La settima serata è quella dedicata ai film L'Inconnue, di Arthur Harari, con la meravigliosa Léa Seydoux, e Fjord, di Cristian Mungiu. Ma grazie alla protagonista di quest'ultima pellicola si trasforma anche in una piccola, grande lezione di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
fa il suo debutto sul red carpet in questa edizione del
Sullo stesso argomento
Festival di Cannes 2026, è ancora Demi Moore show: tutti i look e i nostri voti sul red carpet della quinta serata. E c'è anche Brooke Logan, che però non indossa Forrester Creations (ma quasi)Se Cate Blanchett va sul sicuro con un abito che coniuga eleganza e semplicità, a portare scompiglio sul tappeto rosso ci pensa la giurata più...
Festival di Cannes 2026: Sharon Stone regina del settimo red carpet, con caschetto swept back e occhi magnetici, e gli altri beauty look con i nostri votiSerata di glamour e classe, grazie all'arrivo di Charlotte Gainsbourg, Sharon Stone e di nuovo Lèa Seydoux.
Marcel Canet rising star al Festival di Cannes 2026: il figlio di Marion Cotillard e Guillaume Canet sul red carpet si candida ad essere il futuro del cinema x.com
In concorso al Festival di Cannes 2026, Gentle Monster di Marie Kreutzer racconta una donna costretta a chiedersi se l’uomo che ama, padre di suo figlio, possa essere anche un predatore. facebook
Adriana Lima in Nicholas Oakwell Couture e stilizzata da Dena Neustadter Giannini alla proiezione di Garance durante il 79° Festival del Cinema di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 17 maggio 2026 reddit
Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di lunedì 18 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it
Simone Ashley al Festival di Cannes 2026 è una diva anni ‘50 con l’abito d'archivio firmato Alexander McQueenL'attrice, anche protagonista de Il Diavolo veste Prada 2, arriva alla Croisette con un abito dal plissé micro-strutturato che ricorda l'estetica Old Hollywood ... vogue.it