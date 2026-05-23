Il Festival di Cannes 2026 si è concluso, lasciando un ricco patrimonio di beauty look tra i più noti della manifestazione. Durante l'evento, molte star hanno sfoggiato acconciature, trucco e styling di grande impatto, contribuendo a creare un panorama di ispirazione per appassionati di moda e bellezza. I look sono stati noti per l’uso di colori vivaci, dettagli sofisticati e tagli eleganti, con un’attenzione particolare a pettinature e make-up curati nei minimi dettagli.

Si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese, e ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo. Qui la nostra lista di beauty look che meriterebbero la Palma D'oro, ognuno per motivi diversi +++dropcap Dopo dodici giorni si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese. E ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo. Sul tappeto rosso della Croisette, dove hanno sfilato, nonostante lo scetticismo e le critiche dei primi giorni, grandi star internazionali, abbiamo visto vivere i trend beauty di cui leggiamo sui social, ma ci sono stati anche ritorni trionfanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: i 10 beauty look più belli secondo noi

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After Demi moore stunned cannes 2026 with a daring look that had everyone talking

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