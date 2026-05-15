Festival di Cannes 2026 | il messy bun di Bella Hadid e i beauty look casual più belli delle star
Al Festival di Cannes 2026, le star si distinguono non solo per le acconciature eleganti o i trucco sofisticati, ma anche per i look più semplici e naturali sfoggiati durante le ore diurne. Tra le tendenze più osservate ci sono i capelli raccolti in messy bun e i beauty look casual che le celebrità scelgono per le occasioni informali. Questi stili mostrano un lato più rilassato e spontaneo delle star, lontano dall’immagine più formale che si vede nelle serate di gala.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo. Mentre i red carpet di questa 79esima edizione si susseguono senza sosta spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Cannes’da ok! Enitesi Hande Erçel’e bunu da dedi Uraz Kayglarolu neden tepki gösterdi
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