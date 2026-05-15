Festival di Cannes 2026 | il messy bun di Bella Hadid e i beauty look casual più belli delle star

Al Festival di Cannes 2026, le star si distinguono non solo per le acconciature eleganti o i trucco sofisticati, ma anche per i look più semplici e naturali sfoggiati durante le ore diurne. Tra le tendenze più osservate ci sono i capelli raccolti in messy bun e i beauty look casual che le celebrità scelgono per le occasioni informali. Questi stili mostrano un lato più rilassato e spontaneo delle star, lontano dall’immagine più formale che si vede nelle serate di gala.

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