Oscar 2026 i beauty look più belli sul red carpet secondo noi

L’edizione degli Oscar 2026 si è svolta senza grandi momenti di spettacolo, ma il focus sui look del red carpet ha attirato l’attenzione. Le star sono arrivate con abiti eleganti e acconciature curate, portando in scena una varietà di stili che hanno catturato gli sguardi dei presenti. Tra i dettagli più noti, alcune scelte di trucco e accessori hanno fatto parlare di sé più di altri.

Edizione contenuta, senza grandi momenti di spettacolo, che tradotta in beauty look ha visto trionfare make-up minimali, onde old style, halo lips e qualche timido rossetto rosso, per ricordarci che tutto sommato gli Oscar sono anche red carpet +++dropcap Agli Oscar 2026 abbiamo assistito a un'ode al minimalismo, in tutti i sensi, anche per quanto riguarda i beauty look. Alla loro 98ma edizione gli Academy Awards hanno fatto battere i cuori solo per aver decretato il ritorno dell'acconciatura alla Jessica Rabbit con ciuffo peekaboo come quello di Kate Hudson, Priyanka Chopra e Barbie Ferreira, nonché di Kylie Jenner incollata al suo Timothée. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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