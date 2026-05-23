Dopo dodici giorni di festival, la giuria ha annunciato i vincitori. La Palma d’Oro è stata assegnata a un film in concorso, mentre l’attrice protagonista ha ricevuto il premio come migliore interprete femminile. La cerimonia si è svolta ieri sera, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti. La lista completa dei premi è stata resa nota durante l’evento, con diverse categorie premiate.

Scoprite tutti i nostri contenuti sul Festival di Cannes 2026. Fino all'ultimo minuto, la suspense era totale. L'unico indizio «attendibile»: le squadre dei film richiamati per percorrere il tappeto rosso della cerimonia di chiusura, tradizionalmente sinonimo di una presenza nel palmarès. Sabato, otto squadre hanno salito i gradini del Palais des Festivals e incontrato la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux: Minotaur di Andrey Zvyagintsev, Fatherland di Pawel Pawlikowski, Fjord di Cristian Mungiu, Notre Salut di Emmanuel Marre, All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi, Coward di Lukas Dhont, L'avventura sognata di Valeska Grisebach e La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, Fjord vince la Palma d'Oro, Virginie Efira il premio per la migliore attrice. L'elenco completo dei vincitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HISTOIRES PARALLÈLES Bande Annonce (2026) Virginie Efira, Pierre Niney

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Festival di Cannes, ecco chi sono i vincitori: Palma d’oro a Fjord, Grand Prix a Minotaur, emblema della dissidenza russa

Leggi anche: Festival di Cannes, ecco chi sono i vincitori della Palma d’oro: “La bola negra” e “Fatherland” vincono in ex aequo la migliore regia

Temi più discussi: Cannes 2026 senza Hollywood: cosa sta succedendo sulla Croisette?; Festival di Cannes 2026: i look delle star in aeroporto per arrivare sulla Croisette, a partire da Isabelle Huppert; Festival Cannes 2026, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO; L'Italia al Festival di Cannes 2026? Non si vede ma in realtà c'è (nelle sezioni collaterali).

Si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese, e ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo. Qui la nostra lista di beauty look che x.com

Eva Longoria in Sophie Couture FW27 al Gala amfAR di Cannes 2026 presentato da Chopard al 79° Festival del Cinema di Cannes reddit

Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu. DIRETTATilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it

Penélope Cruz birdie a Cannes 2026 con l'abito di piume: il look d'archivio che non ti aspettiTra le stelle più attese, Penélope Cruz al Festival di Cannes 2026 ha lasciato due volte il segno sul red carpet con un abito Chanel e un look di Georges Chakra ... vogue.it