Festival di Cannes 2026 Fjord vince la Palma d' Oro Virginie Efira il premio per la migliore attrice L' elenco completo dei vincitori

Da vanityfair.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo dodici giorni di festival, la giuria ha annunciato i vincitori. La Palma d’Oro è stata assegnata a un film in concorso, mentre l’attrice protagonista ha ricevuto il premio come migliore interprete femminile. La cerimonia si è svolta ieri sera, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti. La lista completa dei premi è stata resa nota durante l’evento, con diverse categorie premiate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scoprite tutti i nostri contenuti sul Festival di Cannes 2026. Fino all'ultimo minuto, la suspense era totale. L'unico indizio «attendibile»: le squadre dei film richiamati per percorrere il tappeto rosso della cerimonia di chiusura, tradizionalmente sinonimo di una presenza nel palmarès. Sabato, otto squadre hanno salito i gradini del Palais des Festivals e incontrato la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux: Minotaur di Andrey Zvyagintsev, Fatherland di Pawel Pawlikowski, Fjord di Cristian Mungiu, Notre Salut di Emmanuel Marre, All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi, Coward di Lukas Dhont, L'avventura sognata di Valeska Grisebach e La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festival di cannes 2026 fjord vince la palma d oro virginie efira il premio per la migliore attrice l elenco completo dei vincitori
© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, Fjord vince la Palma d'Oro, Virginie Efira il premio per la migliore attrice. L'elenco completo dei vincitori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HISTOIRES PARALLÈLES Bande Annonce (2026) Virginie Efira, Pierre Niney

Video HISTOIRES PARALLÈLES Bande Annonce (2026) Virginie Efira, Pierre Niney

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Festival di Cannes, ecco chi sono i vincitori: Palma d’oro a Fjord, Grand Prix a Minotaur, emblema della dissidenza russa

Leggi anche: Festival di Cannes, ecco chi sono i vincitori della Palma d’oro: “La bola negra” e “Fatherland” vincono in ex aequo la migliore regia

Temi più discussi: Cannes 2026 senza Hollywood: cosa sta succedendo sulla Croisette?; Festival di Cannes 2026: i look delle star in aeroporto per arrivare sulla Croisette, a partire da Isabelle Huppert; Festival Cannes 2026, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO; L'Italia al Festival di Cannes 2026? Non si vede ma in realtà c'è (nelle sezioni collaterali).

festival di cannes festival di cannes 2026Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu. DIRETTATilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it

festival di cannes festival di cannes 2026Penélope Cruz birdie a Cannes 2026 con l'abito di piume: il look d'archivio che non ti aspettiTra le stelle più attese, Penélope Cruz al Festival di Cannes 2026 ha lasciato due volte il segno sul red carpet con un abito Chanel e un look di Georges Chakra ... vogue.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web