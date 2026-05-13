Festival di Cannes 2026 | la lezione di Peter Jackson regista Palma d'oro onoraria

Al Festival di Cannes 2026, il regista ha ricevuto la Palma d’oro onoraria e il pubblico ha mostrato grande riconoscimento con un applauso lungo e sostenuto. La sala Debussy, completamente piena, si è alzata in piedi per rendere omaggio alla carriera e al contributo artistico di Jackson. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico composto da addetti ai lavori, critici e appassionati, tutti presenti per celebrare l’artista e il suo percorso cinematografico.

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T utti in piedi per Peter Jackson. La sala Debussy gremita fino agli strapuntini si leva per il regista-produttore-sceneggiatore neozelandese nato la notte di Halloween del 1961 e che, spettinato anche quando la Croisette non è sferzata dal vento, ieri si è presentato a ritirare la Palma d’oro d’onore accompagnato dai figli. Cosa che ha commosso molto il direttore artistico del festival, Thierry Fremaux, abituato com’è a ricevere grandi artisti «che di solito si presentano con l’entourage» Demi Moore a Cannes: il debutto in giuria è un gioco di pois tridimensionali X Leggi anche › Da Demi Moore a Jane Fonda, il Festival di Cannes 2026 si apre nel segno del glamour over 60 Ma Jackson è una persona semplice.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Festival di Cannes 2026: la lezione di Peter Jackson, regista Palma d’oro onoraria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio. Tra le star sul primo red carpet di Cannes anche Peter Jackson. Al regista de "Il Signore degli Anelli" la Palma d'oro alla carriera(askanews) – Le star del cinema hanno sfilato sul tappeto rosso alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes, tra cui il regista Peter Jackson,... Temi più discussi: Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di apertura; Tutte le celebrità che vedremo al Festival di Cannes 2026, da Scarlett Johnasson a John Travolta; I 15 film che aspettiamo di più al Festival di Cannes; Tutti (ma proprio tutti) i dettagli sui look del red carpet del Festival di Cannes 2026: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito. Nel primo giorno del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. x.com Alia Bhatt al 79° Festival del Cinema di Cannes (12 maggio 2026) reddit La giuria della moda di Vanity Fair dice la sua: chi erano i meglio vestiti nel primo giorno del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?Nel primo giorno del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. vanityfair.it Festival di Cannes 2026, tutto il programma: oggi è il giorno di The fast and the furiousTra gli eventi cinematografici più attesi dell'anno, ha preso il via Festival di Cannes 2026. Il grande evento internazionale del cinema dal 12 al 23 maggio vedrà infatti in concorso i film che nella ... vogue.it