Durante il decimo red carpet del Festival di Cannes 2026, l'attrice ha attirato l'attenzione con un nuovo look capillare, che potrebbe essere un lob mosso. La star, nota per le sue scelte di stile, ha spesso mostrato interesse verso i cambi di acconciatura e i beauty look, suscitando curiosità tra i presenti. Sono stati fotografati diversi outfit e acconciature, mentre l'ipotesi di un taglio di capelli rimane al centro delle discussioni tra i fan.

La star ama le mise en scène e di nuovo ci incuriosisce con un ipotetico taglio di capelli, questa volta un lob mosso. Tutti gli altri look sul red carpet, tra Penelope Cruz e Tilda Swinton e i nostri voti +++dropcap Dopo dieci serate sul red carpet Demi Moore dove inventarsi qualcosa per non essere sempre uguale a se stessa, con quei lunghi capelli nero corvino. Ed eccola in abito blu calcare il tappeto rosso del film La Bola Negra con quel che sembrerebbe un lob mosso alle spalle. Un cambio di passo rispetto al suo look d'elezione che le ha permesso di guadagnarsi il ruolo di ambassador per Kérastase. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Demi Moore ha davvero tagliato i capelli? I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti

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Demi Moore with all the jury on the red carpet of Cannes Film Festival 12 may 2026

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