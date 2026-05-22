Festival di Cannes 2026 | Demi Moore ha tagliato i capelli o ha solo rimosso le extension? I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti
Al festival di Cannes 2026, le attrici si sono fatte notare per i loro look sul red carpet, con Penelope Cruz e Tilda Swinton che hanno attirato l’attenzione. Demi Moore, invece, ha scelto un nuovo stile di capelli, apparendo con un lob mosso, suscitando curiosità tra il pubblico e i media presenti. La presenza delle attrici più note si alterna a scelte di stile più personali, creando un quadro variegato di outfit e acconciature durante la decima serata della manifestazione.
Sul red carpet arrivano le grandi attrici, Penelope Cruz e Tilda Swinton. Intanto Demi Moore che ama le mise en scène di nuovo ci incuriosisce con un nuovo taglio di capelli, questa volta un lob mosso. Tutti gli altri beauty look e i nostri voti +++dropcap Colpo di scena, dopo dieci serate sul red carpet del Festival di Cannes 2026, Demi Moore doveva inventarsi qualcosa per non essere sempre uguale a se stessa, con quei lunghi capelli nero corvino. Ed eccola in abito blu, calcare il tappeto rosso del film La Bola Negra con quel che sembrerebbe un lob mosso alle spalle. Ha tagliato davvero i capelli? Un cambio di passo rispetto al suo look d'elezione che le ha permesso di guadagnarsi il ruolo di ambassador per Kérastase. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival de Cannes 2026 : Découvrez l'impressionnante robe de Demi Moore sur le tapis rouge !
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