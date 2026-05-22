Festival di Cannes 2026 | Demi Moore ha tagliato i capelli o ha solo rimosso le extension? I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti

Al festival di Cannes 2026, le attrici si sono fatte notare per i loro look sul red carpet, con Penelope Cruz e Tilda Swinton che hanno attirato l’attenzione. Demi Moore, invece, ha scelto un nuovo stile di capelli, apparendo con un lob mosso, suscitando curiosità tra il pubblico e i media presenti. La presenza delle attrici più note si alterna a scelte di stile più personali, creando un quadro variegato di outfit e acconciature durante la decima serata della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui