Questa sera si svolge la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026, che quest’anno celebrano la loro 71ª edizione. Durante l’evento vengono assegnati i premi ai film e ai professionisti del cinema italiano che si sono distinti nell’ultimo anno. La serata vede la partecipazione di attori, registi e produttori, con la consegna di numerosi riconoscimenti nelle diverse categorie. I vincitori saranno annunciati nel corso della manifestazione, ancora in corso.

È in corso questa sera la serata evento per la consegna dei premi David di Donatello 2026, prestigioso riconoscimento per il mondo del cinema giunto alla sua settantunesima edizione. Una serata all’insegna del glamour che vede ogni anno sfilare sul tappeto rosso le star di casa nostra e non solo. Ma vediamo chi ha vinto i David di Donatello 2026. Chi ha vinto i David di Donatello 2026?. La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026 ha luogo quest’anno presso il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà di Roma. La 71ª edizione del prestigioso riconoscimento cinematografico, promosso dall’Accademia del Cinema Italiano, celebra da sempre i migliori film, registi, interpreti e professionisti del settore.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi ha vinto i David di Donatello 2026? Tutti i vincitori dell’edizione 71

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