Alle 20.15 si è svolta la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026, che si è concluso con la premiazione dei vincitori. L'edizione di quest'anno ha visto l'assenza di film italiani in concorso e si è conclusa senza partecipazioni nazionali. La serata è stata trasmessa in diretta, con la consegna dei premi principali ai film selezionati dalla giuria. La manifestazione si è svolta senza eventi italiani in gara.

Cala il sipario sul Festival di Cannes 2026. In un'edizione che ha visto totalmente assente l'Italia con nessun titolo presentato in concorso, è stato un anno segnato, in particolare, dalla presenza di tante pellicole d'autore e poco cinema mainstream e dell'impianto hollywoodiano. Molta Europa e, soprattutto, tanta rappresentazione orientale, partendo dalla giuria che ha visto come presidente il regista sudcoreano Park Chan-wook, di recente al cinema con il suo ultimo film “No Other Choice” presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. Dopo due settimane di rassegna e 22 pellicole in concorso, dalle ore 20.15 al Grand Theatre Lumière, verranno consegnati i riconoscimenti dell'annata, compresa la Palma d'Oro, uno dei premi cinematografici più ambiti dell'anno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Festival di Cannes 2026, chi ha vinto: cerimonia in diretta dalle 20.15

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FESTIVAL DI CANNES 2026: chi vincerà

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