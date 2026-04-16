Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino Sister Act Chi l' ha visto Saviano Le Iene

I dati sugli ascolti televisivi di ieri, mercoledì 15 aprile, mostrano quale programma ha conquistato il pubblico tra le diverse reti. La serata ha visto confronti tra il quiz condotto da un noto presentatore, il film musicale “Sister Act”, la trasmissione di approfondimento “Chi l'ha visto”, il reportage di Saviano e il programma delle Iene. La sfida principale si è svolta tra questi programmi, con un confronto anche tra le varie reti televisive.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 15 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Forbidden Fruit (Canale 5) chiude davanti a Sister Act (Rai 1) ma alle spalle di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Champions League (Tv8), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Sono nata il ventitré (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino, Sister Act, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene Notizie correlate Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e SavianoLa Rai manca il tris nella giornata di mercoledì 18 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%); Sister Act e l'Italia, un amore che dura da oltre 30 anni: Whoopi Goldberg in Un posto al sole è molto più di un cameo; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino saluta STEP con una stagione da record, flop Rai 1Stasera Tutto è Possibile vince e chiude risalendo al 16% di share, Sister Act al 10,5% di share, Affari Tuoi meglio de La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it Alle 21.30 "Sister Act - Una svitata in abito da suora" di Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy | Testimone involontaria di un omicidio, Deloris, cantante in un casinò di Las Vegas, viene messa sotto protezione in un c - facebook.com facebook Sister Act - Una svitata in abito da suora, il cast del film x.com