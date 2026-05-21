Ascolti tv ieri mercoledì 20 maggio chi ha vinto tra Battiti Live Spring Chi l' ha visto e Comandante
Mercoledì 20 maggio 2026 si sono svolti diversi programmi televisivi in prima serata, tra cui Battiti Live Spring, Chi l'ha visto e Comandante. I dati degli ascolti pubblicati indicano quale tra queste trasmissioni abbia ottenuto il maggior numero di spettatori, con Battiti Live Spring e Comandante protagonisti di una sfida diretta. I numeri ufficiali mostrano le differenze di audience tra i vari titoli, offrendo un quadro dettagliato della preferenza del pubblico in quella serata.
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 20 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è Affari Tuoi (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Comandante (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live Sprint (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio La fredda luce del giorno (Italia 1), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Mare Fuori 6 (Rai 2), Enrico Brignano Show (Nove), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e The Idea of You (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios
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