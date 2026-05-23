Il Festival di Cannes 2026 si è concluso. Durante l'evento, le star hanno sfoggiato abiti casual e look eleganti, tra cui l'abito di Isabeli Fontana che ha attirato l'attenzione. Sono state fotografate mentre arrivavano in aeroporto e durante le cerimonie, mostrando uno stile variegato. Le immagini più condivise mostrano le mise delle celebrità in diverse occasioni, evidenziando un mix di eleganza e comfort. La kermesse si è chiusa con un'ultima giornata ricca di scelte di stile.

Sta per calare il sipario sul Festival. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb sfoderate giorno dopo giorno in questa maratona cinematografica +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 è alle battute finali. Stanno ufficialmente per chiudersi dodici giorni di red carpet, proiezioni, party che hanno visto protagoniste le stelle più celebri del grande schermo (e non solo). In questa maratona, le celeb, oltre ad aver brillato sul prestigioso tappeto rosso francese, teatro indiscusso dei look più scenografici, non hanno mancato di spargere glamour anche con le loro mise più casual.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, cala il sipario: l'abito di Isabeli Fontana che ci fa sognare l'estate e gli altri casual look delle star

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Festival di Cannes 2026: Irina Shayk, con un abito (accessibile) perfetto per l'estate e gli altri casual look delle starLa modella ha regalato una lezione di stile easy chic con il suo long dress color pesca abbinato a un paio di sandali flat.

Festival di Cannes 2026: Georgina Rodriguez che punta tutto sul black and white (e gli altri casual look delle star)La modella e compagna di Ronaldo ha optato per l'infallibile combo cromatica di bianco e nero, Tina Kunakey ha dato una svolta relaxed al suo...

Per l'undicesima giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno scelto i loro look preferiti x.com

Eva Longoria in Sophie Couture FW27 al Gala amfAR di Cannes 2026 presentato da Chopard al 79° Festival del Cinema di Cannes reddit

Festival di Cannes 2026, la cerimonia di premiazione e il red carpet. DIRETTATilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it

Cannes 2026, la cerimonia di chiusura. Attesa per la Palma d'oroLa serata conclusiva del festival con l’annuncio del Palmares e tanti ospiti, da Pierfrancesco Favino a Geena Davis ... repubblica.it