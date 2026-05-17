Al Festival di Cannes 2026, le star hanno scelto look diversi tra loro. La modella e compagna di un calciatore ha preferito il classico abbinamento bianco e nero, mentre un’altra modella ha optato per un outfit più casual, sdrammatizzando il suo completo elegante. Un’altra presenza ha deciso di indossare jeans, puntando sulla comodità. Questi outfit mostrano come le celebrità abbiano interpretato in modo diverso il dress code della manifestazione, tra eleganza e praticità.

La modella e compagna di Ronaldo ha optato per l'infallibile combo cromatica di bianco e nero, Tina Kunakey ha dato una svolta relaxed al suo rigoroso completo, Shanina Shaik non ha rinunciato alla praticità del jeans. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Georgina Rodriguez che punta tutto sul black and white (e gli altri casual look delle star)

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