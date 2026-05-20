Durante il Festival di Cannes 2026, la modella ha attirato l’attenzione con un abito color pesca lungo, abbinato a sandali flat, perfetto per la stagione estiva e uno stile più informale. La scelta dell’outfit ha mostrato un esempio di eleganza semplice e accessibile, in linea con le tendenze del momento. La presenza delle star alla manifestazione ha portato in scena diversi look, tra cui quello della modella, che ha saputo coniugare raffinatezza e comodità.

La modella ha regalato una lezione di stile easy chic con il suo long dress color pesca abbinato a un paio di sandali flat. Eva Longoria ha puntato tutto sul rosa confetto, mentre Bar Refaeli è arrivata in città spargendo coolness anche con l'outfit più semplice. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Irina Shayk, con un abito (accessibile) perfetto per l'estate e gli altri casual look delle star

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata del Festival

Sullo stesso argomento

Festival di Cannes 2026: Cindy Bruna in total denim, ma con la cravatta (e gli altri casual look delle star)La modella si è vestita di denim da capo a piedi impreziosendo il tutto con un accessorio inaspettato, Valentina Ferragni è arrivata in città...

Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Carla Bruni tu(t)a d'un pezzo e gli altri casual look delle star

Elodie al Festival di Cannes 2026 va sul red carpet con un abito a colonna custom Prada realizzato con l'originale jacquard botanico d'archivio della sfilata primavera estate 1997 x.com

Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit

Elodie a Cannes 2026 è un incanto d'archivio: l'abito con cascata di foglie cita il look di Kate Moss in Prada nel 1997Elodie al Festival di Cannes 2026 va sul red carpet con un abito a colonna custom Prada realizzato con l'originale jacquard botanico d'archivio della sfilata primavera estate 1997 ... vogue.it

Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di mercoledì 20 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it