Nel complesso monumentale di Piedimonte Matese si svolge la quattordicesima edizione del Festival dell’Erranza. L’evento dura due giorni e include incontri, performance e attività dedicate alla cultura, all’ascolto e alla resistenza civile. Sono previsti interventi di diversi relatori e artisti, con un programma che coinvolge pubblico e partecipanti in modalità diverse. La manifestazione si svolge senza interruzioni, con aperture e chiusure programmate nel rispetto del calendario ufficiale.

Venerdì 29 e sabato 30 maggio, lo storico Complesso Monumentale di San Tommaso d’Aquino di Piedimonte Matese ospiterà la quattordicesima edizione del Festival dell’Erranza. La prestigiosa rassegna culturale decennale torna a riunire storici, scrittori, filosofi e artisti attorno a un nucleo tematico di forte attualità: “L’inappartenenza e L’Ascolto”. “In una società omologata e distratta – spiega il direttore artistico Roberto Perrotti – l’inappartenenza e l’ascolto possono divenire un atto di resistenza culturale. Se l’inappartenenza sarà la sospensione creativa, l’Ascolto determinerà l’apertura verso l’Altro”. Una delle principali novità di quest’anno è l’importante sinergia stretta con il territorio e il mondo della scuola: la collaborazione con l’Istituto “V. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Festival dell’Erranza, a Piedimonte Matese due giorni tra cultura, ascolto e resistenza civile

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