Festival della Parola al via dal 29 maggio nel segno della Biofilia | da Jacopo Fo a Mariangela Gualtieri e Pif

Notizia in breve

Il Festival della Parola, che partirà il 29 maggio, celebra la sua XIII edizione dedicandosi al tema della “Biofilia”. Tra i partecipanti annunciati ci sono Jacopo Fo, Mariangela Gualtieri e Pif. L’evento, promosso da Rinascimento 2, si svolgerà con una serie di incontri e spettacoli che dureranno diverse settimane. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge autori, artisti e intellettuali, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulla relazione tra uomo e natura attraverso la parola.