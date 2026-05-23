Festival della Parola al via dal 29 maggio nel segno della Biofilia | da Jacopo Fo a Mariangela Gualtieri e Pif
Il Festival della Parola, che partirà il 29 maggio, celebra la sua XIII edizione dedicandosi al tema della “Biofilia”. Tra i partecipanti annunciati ci sono Jacopo Fo, Mariangela Gualtieri e Pif. L’evento, promosso da Rinascimento 2, si svolgerà con una serie di incontri e spettacoli che dureranno diverse settimane. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge autori, artisti e intellettuali, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulla relazione tra uomo e natura attraverso la parola.
Prenderà ufficialmente il via dal prossimo 29 maggio la XIII edizione del Festival della Parola. Nata per iniziativa di Rinascimento 2.0 Aps, la manifestazione culturale propone anche quest’anno un programma principale e varie iniziative e rassegne che punteggeranno tutta l’estate non solo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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