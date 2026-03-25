Giovedì 26 marzo alle 21 si terrà al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio uno spettacolo dedicato alla vita di Jacopo Fo, scritto e interpretato dallo stesso autore. La rappresentazione si intitola “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo” ed è una produzione della compagnia CTFR. L’evento si svolge in piazza Dante 23 e sarà aperto al pubblico.

Firenze, 25 marzo 2026 - Lo scrittore e attore Jacopo Fo è il protagonista dello spettacolo “ Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, produzione CTFR, in scena giovedì 26 marzo alle 21 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). Un racconto teatrale che prende forma da una domanda ricorrente e universale, trasformandosi in una narrazione vivace e sincera, capace di mescolare autobiografia, memoria familiare e riflessione sul mestiere del raccontare. Ne nasce uno spettacolo che attraversa episodi, ricordi e intuizioni che, riletti nel tempo, compongono il percorso umano e artistico di chi è cresciuto accanto a due protagonisti assoluti della scena culturale italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jacopo Fo racconta ‘Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo’

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