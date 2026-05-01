Tre omicidi in quindici giorni De Santis | Ci aspettiamo una maggiore presenza delle forze dell’ordine in città

Negli ultimi quindici giorni si sono verificati tre omicidi che hanno destato preoccupazione tra i residenti. In risposta a questi eventi, un rappresentante delle autorità ha dichiarato che ci si aspetta un aumento immediato della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La richiesta mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire ulteriori episodi di violenza. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze di polizia.

“Ci aspettiamo sin da subito di vedere e percepire una presenza maggiore delle forze dell’ordine in città”. Lo afferma l’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia Giulio De Santis.Tre omicidi in quindici giorni non possono essere considerati un fatto ordinario. Sono un segnale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Milano, città blindata per tre manifestazioni: tensioni con le forze dell'ordine Sicurezza, la Lega si mobilita a sostegno delle forze dell'ordine: gazebo in piazza Tre MartiriMobilitazione della Lega nel prossimo fine settimana a sostegno delle forze dell’ordine e per ribadire l’importanza del “Pacchetto Sicurezza”... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi; Un fantasma in fuga da quindici anni; Omicidio in via Cerignola: i nodi da sciogliere sull'agguato alla famiglia Bruno; Foggia, le indagini sull'omicidio Bruno: prima la lite, poi la sparatoria. La verità dalle analisi sulla pistola. Omicidio delle suore italiane in Burundi: il mandante, i tre possibili moventi e il caso dell’innocente ancora in carcereUn arresto che ha fatto scalpore: ieri a Parma la Procura della Repubblica ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per un cittadino burundese residente nel parmense, gravemente indiziato ... ilfattoquotidiano.it Tentato omicidio a Genova, tre arresti per l’aggressione in via Rela I Carabinieri di Genova hanno arrestato tre giovani ventenni ritenuti responsabili del tentato omicidio, ai danni di un ragazzo, avvenuto in via Rela a Sampierdarena. Leggi l’articolo: https://li - facebook.com facebook Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due ne x.com