Festival del Maggio Un ballo in maschera | un cast B che non è di Serie B!

Da firenzepost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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FIRENZE – Solo per una sera, venerdì 22 maggio 2026, è cambiato il terzetto di protagonisti di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi al Teatro del Maggio, nell’ambito dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Va detto subito che non era certo un terzetto di seconda scelta: ha brillato dall’inizio alla fine la giovane Alessia Panza: voce abbondante, ma ben governata e anche di bel colore, non ha difficoltò a centrare con naturalezza le note più alte e temibili, ma nemmeno a risultare toccante con le mezze voci e ha dato vita a un’Amelia ricca di sfumature (commovente il suo Morrò – ma prima in grazia), apprezzatissima dal pubblico.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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