Festival del Maggio | Un ballo in maschera sala piena e buon successo del cast

Al Teatro del Maggio a Firenze si è tenuta la prima rappresentazione della seconda opera in programma, con la sala piena di spettatori. La scena ha visto un cast ben preparato e un pubblico entusiasta che ha riempito la sala. L’evento ha riscosso un buon riscontro di pubblico, confermando l’interesse per questa stagione teatrale. La serata si è conclusa con un'ovazione per gli artisti in scena.

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FIRENZE – Sala Grande gremita, al Teatro del Maggio, per la prima recita della seconda opera in cartellone per l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi; molto applauditi gli interpreti, anche a scena aperta; deciso l’apprezzamento per l’ottimo Renato di Bogdan Baciu, ma anche per l’Amelia di Chiara Isotton, dalla bella voce piena di soprano lirico spinto, e per l’Oscar di Lavinia Bini; nell’insieme, un buon cast. Applauditi anche l’Orchestra e il Coro del Maggio guidati da Emmanuel Tjeknavorian, alla sua prima direzione d’opera: debutta proprio con l’opera più difficile di Verdi, ma complessivamente supera la prova.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Festival del Maggio: «Un ballo in maschera», sala piena e buon successo del cast ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate 88° Maggio Musicale: debutta «Un ballo in maschera» di VerdiFIRENZE – L’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino da martedì 12 a domenica 24 maggio 2026 (5 recite in tutto) riporta a Firenze dopo molti anni... Maggio Musicale, in scena Un ballo in maschera di Giuseppe VerdiFirenze, 8 maggio 2026 - Dopo il grande successo del dramma contemporaneo The Death of Klinghoffer, l’opera che ha inaugurato l’88esimo Festival del... Temi più discussi: Firenze, 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: Un ballo in maschera dal 12 al 24 maggio 2026; Un ballo in maschera: dal 12 maggio. Sul podio Emmanuel Tjeknavorian; la regia è firmata da Valentina Carrasco; Festival del Maggio: Un ballo in maschera, sala piena e buon successo del cast; Festival del Verde. #LìSeiVero #Monzanews E' tutto pronto per la decima edizione di #LiSeiVero, il festival nazionale di teatro sociale e disabilità, promosso da @IlVelieroMonza in collaborazione con il #ComunediMonza. Dal 19 al 24 maggio il palco del Teatro Binario 7 ospiter x.com AMA con il direttore artistico del New Orleans Film Festival. 13 maggio, 13:00–15:00 (ET) reddit Festival del Maggio: «Un ballo in maschera», sala piena e buon successo del castFIRENZE - Sala Grande gremita, al Teatro del Maggio, per la prima recita della seconda opera in cartellone per l'88° Festival del Maggio Musicale ... firenzepost.it 88º Festival del Maggio: 'Un ballo in maschera' dal 12 maggioDopo il grande successo del dramma contemporaneo The Death of Klinghoffer, l’opera che ha inaugurato l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, la Sala Grande ospita da martedì 12 maggio, per cinq ... nove.firenze.it