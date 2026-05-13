Festival del Maggio | Un ballo in maschera sala piena e buon successo del cast
Al Teatro del Maggio a Firenze si è tenuta la prima rappresentazione della seconda opera in programma, con la sala piena di spettatori. La scena ha visto un cast ben preparato e un pubblico entusiasta che ha riempito la sala. L’evento ha riscosso un buon riscontro di pubblico, confermando l’interesse per questa stagione teatrale. La serata si è conclusa con un'ovazione per gli artisti in scena.
FIRENZE – Sala Grande gremita, al Teatro del Maggio, per la prima recita della seconda opera in cartellone per l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi; molto applauditi gli interpreti, anche a scena aperta; deciso l’apprezzamento per l’ottimo Renato di Bogdan Baciu, ma anche per l’Amelia di Chiara Isotton, dalla bella voce piena di soprano lirico spinto, e per l’Oscar di Lavinia Bini; nell’insieme, un buon cast. Applauditi anche l’Orchestra e il Coro del Maggio guidati da Emmanuel Tjeknavorian, alla sua prima direzione d’opera: debutta proprio con l’opera più difficile di Verdi, ma complessivamente supera la prova.🔗 Leggi su Firenzepost.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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